Son dakika haberleri: NİĞDE Niğde'de ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü - Son Dakika

Niğde'de ahırda çıkan yangında 171 kuzu öldü

NİĞDE'de bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 171 kuzu ölürken, sağlık ekipleri, kurtarılan bazı kuzulara oksijen vererek hayatta tutmaya çalıştı.

Merkez ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde Uğur Karakoç'a ait, içerisinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahırının yandığını gören Karakoç'un ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Karakoç, alevlerin sardığı ahırdan çok sayıda hayvanını kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 171 kuzunun telef olduğu belirlendi. Yangında kurtarılan bazı kuzulara ise sağlık ekipleri oksijen vererek, hayatta tutmaya çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Kurtarılan kuzulardan görüntüler

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Yanan kuzulardan görüntü

Sağlık görevlilerinin koyunlara oksijen vermesi

Haber Ali KADINİĞDE, (DHA)