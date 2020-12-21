Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyü Ömerli Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı alanında ve zanlıların evinde yapılan aramada 2 keser, 4 özel yapılmış kazma, 2 çekiç, balyoz, çeşitli ebatlarda 9 murç, kırıcı ucu, 3 levye, caraskal ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika