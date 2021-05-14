Son dakika gündem: Devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Ekipler, O.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

O.C. (31) idaresindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, Yeşilburç köyü çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde 'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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