Son dakika! Niğde'de Eğitim ve Araştırma Hastanesine PCR cihazı desteği - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde kullanılan RT PCR cihazının, vatandaşların Kovid-19 testlerinin hızlı yapılabilmesi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edildiği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal dayanışmanın ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, üniversitenin mevcut imkanlarıyla daima Niğde halkının ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında olduğunu belirtti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ise test sonuçlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde verebilmelerine imkan sağlayan RT PCR cihazının temini noktasında kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Kar başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, daha önce de Tıp Fakültesinde kullanılan RT PCR cihazını Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis etmişti.