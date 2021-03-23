Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika