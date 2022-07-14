Son dakika... Niğde'de hız ölüm getirdi - Son Dakika
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Son dakika... Niğde'de hız ölüm getirdi

14.07.2022 11:02

Son dakika haber... Niğde'de hız ölüm getirdi Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlara çarparak durabildi.

Niğde'de hız ölüm getirdi

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlara çarparak durabildi. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Bor ilçe istikametine seyreden Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil, Niğde-Bor yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki 4 ağacı kırarak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 15 metre karşı yola savrulan aracın sürücüsü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Dilbazın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Niğde'de hız ölüm getirdi - Son Dakika

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