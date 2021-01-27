Yaşlı çift soba kurbanı oldu - Son Dakika

Yaşlı çift soba kurbanı oldu
27.01.2021 23:57
Yaşlı çift soba kurbanı oldu Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı çift hayatını kaybetti.
Yaşlı çift soba kurbanı oldu
NİĞDE - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe Kasabasında İdris Özcan (77), Nefise Özcan çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay. Yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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