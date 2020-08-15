Son dakika! Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şeyma Çelik (28) yönetimindeki 33 AAZ 823 plakalı otomobil, Ulukışla- Pozantı kara yolu Darboğaz köyü yol ayrımında, Yavuz Selim Koyuncu'nun (52) kullandığı 06 GD 8822 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Koyuncu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, motosikletteki ismi öğrenilemeyen kadın da yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.