Son dakika! Niğde'de silahlı kavga: 2 polis ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Niğde'de silahlı kavga: 2 polis ağır yaralı

20.06.2022 11:25
Son dakika! Niğde'de silahlı kavga: 2 polis ağır yaralı

Gelen son dakika haberine göre Niğde'de istirahatli 2 polis ve aralarında esnaf ile işçi bulunan 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir polis memuru kafasından diğeri ise silahla vurularak yaralandı.

Niğde'de istirahatli 2 polis ve aralarında esnaf ile işçi bulunan 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir polis memuru kafasından diğeri ise silahla vurularak yaralandı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 4 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kumluca Mahallesi su deposu civarında polis memurları M.U. ve C.G. araçlarında sohbet ederken yanlarına gelen S.Ç, Y.B., S.C. ve İ.T. rahatsız etmeye başladı. Kendilerini polis olarak tanıtmalarına rağmen 4 kişilik grup saldırıya geçti. Polis memuru M.U.'yu taşla kafasına vurarak etkisiz hale getiren saldırganlar diğer polis memurunu da tabancayla yaraladı. Yaralı polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra firar eden 4 kişi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Valiliği de olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, polisleri darp eden kişilerin tutuklandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını bildirdi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Niğde'de silahlı kavga: 2 polis ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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