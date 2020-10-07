Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı

07.10.2020 17:15

Niğde'de 20'ye yakın sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de 20'ye yakın sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20'ye yakın sokak köpeğini öldürülerek Kömürcü köyü Çiftlik ilçesi yolu arasında dağlık alana bırakılmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Asayiş timlerinden özel ekip kuruldu.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Kiledere beldesi meydanında köpekleri tabancayla vurarak öldüren ve ona yardım eden şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılar A.D. ve O.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, ve meskun mahalde silahla ateş açma suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı
Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı
Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı
Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarını öldüren 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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