Son Dakika | Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2022 14:17
Son Dakika | Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 390 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 390 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahçeli beldesinde bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda G.B, İ.D. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 390 sikke, 68 tarihi obje, 9 yüzük, 3 haç ve taç ile 3 dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hisarcık, Jandarma, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Niğde'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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