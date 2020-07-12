Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Ali Karaçalı (47) idaresindeki 01 ERR 71 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Niğde Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri Çeleme Deresi mevkisinde, Muhammer Gezer'in kullandığı 42 Z 2270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rabbim evlatları Abdürrahim, alperen, beyzama sabırlar versin güç kuvvet versin????mekanın cennet olsun ayşem??

Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun

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