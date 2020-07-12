Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Ali Karaçalı (47) idaresindeki 01 ERR 71 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Niğde Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri Çeleme Deresi mevkisinde, Muhammer Gezer'in kullandığı 42 Z 2270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ali Karaçalı yaralandı, araçtaki eşi Ayşe Karaçalı (43) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

Ali Karaçalı, Ulukışla, Pozantı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR (8)
  • TaCe Tekstil Adana : Değerli komşumuza,Acil şifalar diliyor,merhume eşine Allah dan rahmet diliyor,Kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz..Acınızı paylaşıyoruz.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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