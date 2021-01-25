İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmada 8 şüpheliyi yakaladı.

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