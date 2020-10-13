Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.10.2020 12:13
Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberleri: Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 3 uyuşturucu hap, 1,47 gram metamfetamin ve 8,06 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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