Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 3 uyuşturucu hap, 1,47 gram metamfetamin ve 8,06 gram bonzai ele geçirildi.

Niğde 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım