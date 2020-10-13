Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 3 uyuşturucu hap, 1,47 gram metamfetamin ve 8,06 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika