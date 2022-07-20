Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

20.07.2022 15:17
Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Son dakika haberleri... Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-18 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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