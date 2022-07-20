İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-18 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

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