Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-18 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda belli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - NİĞDE
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