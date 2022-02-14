Üye Girişi
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

14.02.2022 17:40

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı NİĞDE Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

NİĞDE Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişinin ikametlerine operasyon yapıldı. Operasyonda 59,04 gram ağırlığında metamfetamin, 3,58 gram ağırlığında esrar, 0,58 gram ağırlığında sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 Altının kilogramı 800 bin liraya çıktı
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement