Üye Girişi
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

14.02.2022 17:43

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen ikametlere yönelik baskında 6 zanlı gözaltına aldı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:21 Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı, kendi evliliğinden örnek verdi!
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 18:34:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement