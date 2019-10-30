Son dakika... Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz

Başkan Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:



Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz. Plan program dahilinde yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Yayıncı kuruluş önceki rakamı ödemeyeceğini beyan etti. Pazarlıklar sonucu önce 450 milyon dolara düşürmüştük. Bu sene 412 milyon dolara düşürdük. Çünkü futbol markamızın değerini bir türlü artıramıyoruz. Artırırsak yayın gelirimiz 750 milyon dolara çıkabilir.