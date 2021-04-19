Nijer'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini komşu ülke Nijerya'ya yaptı.

Bazoum, mevkidaşı Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda basına kapalı görüştü.

Görüşmenin ardından Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhari görüşmede, iki ülkenin terör örgütü Boko Haram'la mücadelede iş birliği yapacağını belirtti.

Nijerya ile Nijer'in benzer kültür, dil ve yaşam tarzlarına sahip olduğuna işaret eden Buhari, "Yaklaşık 1500 kilometrelik kara sınırını paylaşıyoruz, bu yüzden birbirimizden vazgeçemeyiz. İki ülke yararına bölgemizi istikrara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Bazoum da ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülkenin arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bazoum, 2 Nisan'da başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin edip göreve başlamıştı.