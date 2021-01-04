Son dakika... Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişide yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Alhada, ülkenin batısında yer alan bölgede güvenliğin artırıldığını ve bölge halkına yardım götürüldüğünü söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların akabinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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