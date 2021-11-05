Son dakika: Nijer'de 69 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası 48 saatlik yas ilan edildi - Son Dakika

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası 48 saatlik ulusal yas ilan edildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen saldırı sonrası 69 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 5 Kasım itibarıyla 48 saatlik ulusal yas ilan edildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Alkache Alhada, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da yaşanan saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanının da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenilmişti.

7 ayda 420 sivil yaşamını yitirdi

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.