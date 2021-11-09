Son dakika... Nijer'de bir okulda çıkan yangında 25 öğrenci öldü

Gelen son dakika haberine göre Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.

Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti. Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor. Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.

Nijer, Okul, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Nijer'de bir okulda çıkan yangında 25 öğrenci öldü - Son Dakika

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti

Soğuk havalar kapıda! Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 12 derece düşecek

Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil

TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar

Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı