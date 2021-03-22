Nijer'in Mali sınırındaki köylere düzenlenen saldırılarda en az 30 sivil yaşamını yitirdi.
AA muhabirine konuşan güvenlik kaynaklarına göre, dün, ülkenin kuzeybatısındaki Tahoua bölgesindeki köylere kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Olayda en az 30 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Nijer'de geçen hafta da Mali sınırındaki Tillaberi bölgesinde kurulan hayvan pazarından dönen sivilleri taşıyan otobüs saldırıya uğramış ve 58 kişi hayatını kaybetmişti, ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.
Kaynak: AA
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