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Son Dakika | Nijer ve Katar'la yapılan anlaşmaların onaylarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika | Nijer ve Katar'la yapılan anlaşmaların onaylarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

25.06.2021 14:42
Son Dakika | Nijer ve Katar'la yapılan anlaşmaların onaylarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye'nin Nijer'le diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin kaldırılmasına ilişkin imzaladığı anlaşmanın ve Katar'la askeri sağlık alanında imzaladığı eğitim ve iş birliği protokolünün onaylanmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Nijer'le diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin kaldırılmasına ilişkin imzaladığı anlaşmanın ve Katar'la askeri sağlık alanında imzaladığı eğitim ve iş birliği protokolünün onaylanmasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 15 Ağustos 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkında karara göre, taraf bir ülkenin bu pasaportlara sahip vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek, çıkmak ve herhangi bir 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Katar'la askeri sağlık alanında iş birliği protokolü

Katar'ın başkenti Doha'da 2 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, iki ülke, 23 Mayıs 2007 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması"nın hükümlerini dikkate alarak askeri sağlık alanında iş birliğini tesis etme arzusuyla bazı hususlarda anlaştı.

Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği; tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek yüksek okulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini kapsıyor.

İş birliği alanları arasında, sağlık alanında görev öncesi eğitimler, göreve yönelik kurslar ve görev başı eğitimi, panel, kongre, seminer, sempozyum gibi bilimsel aktiviteler, müşterek projeler, eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi de yer alıyor.

Sağlık alanında birlik, karargah, hastane ve kurumlara ziyaretler, sağlık alanında ortak tatbikat düzenlenmesi, düzenlenen tatbikatlara gözlemci gönderilmesi, sağlık kurumlarının kurulması, işletilmesi ve sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma da yapılacak.

Taraflardan herhangi birinin imzalanan protokolün amaçları için diğer tarafın ülkesine gönderdiği asker veya sivil silahlı kuvvetler personelinin "misafir personel", mezuniyet öncesi silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencilerinin ise "misafir öğrenciler" olarak nitelendiği protokole göre, eğitim amacıyla gönderilecek misafir personel ve misafir öğrenciler taraflarca mutabakat çerçevesinde, kabul eden tarafın mevzuatına ve imkanlarına uygun seçilecek.

Misafir personel ve öğrenciler, kabul eden tarafın ulusal mevzuatı hükümleri doğrultusunda eğitim, tanı ve tedavi prensiplerine bağlı kalacak.

Her iki ülkenin savunma bakanlıklarınca yıllık uygulama planı hazırlanacak ve tarafların karşılıklı çıkar ve ihtiyaçları dikkate alınarak mütekabiliyet esasına göre iş birliği yapılacak.

Türkiye, Gazete, Nijer, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Nijer ve Katar'la yapılan anlaşmaların onaylarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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