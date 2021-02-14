Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da - Son Dakika

Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da

14.02.2021 08:12

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizci THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Gemicileri havalimanında aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğrarken, gemide bulunan 15 Türk gemici korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Gemicileri kurtarmak için başlatılan çalışmalar sonuca ulaştı ve dün gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne götürüldü.

Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da

İSTANBUL'A GETİRİLDİLER

Bu haber gemicilerin ailelerine bildirilirken, gemicilerin sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı. Kurtarılan 15 Türk gemici bugün sağ salim İstanbul'a getirildi. Gemicileri havalimanında aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da

MOZART GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Nijerya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aileler ve Bakan Çavuşoğlu havalimanında karşıladı! Kaçırılan 15 Türk gemici İstanbul'da - Son Dakika


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