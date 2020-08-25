Son dakika! Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 150 kişi yakalandı.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin Zamfara ve Katsina eyaletlerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 150 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, silahlı çetelere ait 30 silah, telefon, sim kartları ve önemli miktarda mühimmatı ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.