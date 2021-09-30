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Son dakika: Nijerya'da 2 binden fazla silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Nijerya'da 2 binden fazla silahlı çete üyesi yakalandı

30.09.2021 19:53
Son dakika: Nijerya'da 2 binden fazla silahlı çete üyesi yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyeleriyle mücadele kapsamında iletişim hatlarının kesilmesinin ardından 2 bini aşkın çete üyesi yakalandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyeleriyle mücadele kapsamında iletişim hatlarının kesilmesinin ardından 2 bini aşkın çete üyesi yakalandı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırıları önlemeye dönük çalışmalar kapsamında iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

Kesintinin ardından 2 binden fazla silahlı çete üyesinin yakalandığını bildiren Dosara, çetelere gıda temin eden muhbirlerin de gözaltına alındığını ifade etti.

Eyalette devam eden operasyonlar nedeniyle silahlı çete üyelerinin yüzde 80'inin bölgeyi terk ettiğine dikkati çeken Dosara, hükümetin eyaletteki silahlı çeteleri yok etme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Güvenlik sorunları nedeniyle 3 Eylül'de Zamfara'daki tüm iletişim hatları kesilmişti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Nijerya'da 2 binden fazla silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika


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