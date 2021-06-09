Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan habere göre, Jigawa Polis Sözcü Vekili Lawan Shisu, eyaletin Birninkudu-Kano kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti.
Shisu, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumlarının ağır olduğunu ifade eden Shisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Shisu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
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