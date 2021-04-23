Son dakika: Nijerya'da 20 Nisan'da kaçırılan üniversite öğrencilerinden 3'ü ölü bulundu - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 20 Nisan'da silahlı kişilerin özel bir üniversiteden kaçırdığı öğrencilerden 3'ü ölü bulundu.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, 20 Nisan gecesinde eyaletteki Green Field Özel Üniversitesinden silahlı kişilerin kaçırdığı öğrenciler için kurtarma operasyonu başlatıldığını belirtti.

Aruwan, öğrencilerden 3'ünün üniversite yakınlarındaki Kwanar Bature köyünde ölü bulunduğunu kaydetti.

12 Mart'ta bir kolejde 210 kişi kaçırılmıştı

Silahlı kişilerin 12 Mart'ta Kaduna eyaletindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 185 kişi kurtarılmıştı.

Kadua Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, öğrencileri serbest bırakılması karşılığına fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.