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Son dakika... Nijerya'da 60 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Nijerya'da 60 silahlı çete üyesi yakalandı

01.02.2022 01:38
Son dakika... Nijerya'da 60 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika haberleri: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sokoto Polis Komiseri Yardımcısı Ahmed Zaki, yaptığı açıklamada, eyaletin 3 bölgesine silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 60 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Zaki, çetelere ait 9 motosiklet, 32 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Zaki, operasyonlarda 150 büyükbaş hayvanın ve 40 karton uyuşturucunun da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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Batı Afrika, Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nijerya'da 60 silahlı çete üyesi yakalandı - Son Dakika


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