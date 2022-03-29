Son Dakika | Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Son Dakika | Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü

29.03.2022 14:16
Son Dakika | Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'da 970 kişinin bulunduğu trene düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'da 970 kişinin bulunduğu trene düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde dün gece saatlerinde 970 kişinin bulunduğu yolcu trenine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganların Abuja-Kaduna seferini yapan treni durdurmak için Katari ve Rijana kasabaları arasındaki tren raylarını bombaladığı ve treni durdurduktan vagonlara ateş açtığı belirtildi. Saldırganların olay yerine ulaşan güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken yaralananların ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yetkililer, tren vagonlarının kurşun geçirmez olması nedeniyle daha fazla can kaybı yaşanmasının önlendiğini açıkladı.

Cumartesi günü, silahlı şahısların Kaduna eyaletindeki havaalanına düzenlediği saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, uçuşlar askıya alınmıştı. - ABUJA

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Saldırı, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Nijerya'da 970 yolcunun bulunduğu trene saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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