Son dakika... Nijerya'da artan güvenlik sorununa karşı düzenlenen protestoda 15 gözaltı - Son Dakika

? Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunlarına karşı düzenlenen protestoda 15 kişi gözaltına alındı.

Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Hussain Rabiu, yaptığı açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı Gusau bölgesinde düzenlenen gösteriler sırasında şiddet olaylarına karışan 15 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Rabiu, protestocuların, kendilerine müdahale eden emniyet güçlerine taş ve şişe attığını ifade etti.

Protestoların vatansever olmayan bir grup tarafından düzenlediğini dile getiren Rabiu, güvenlik güçlerinin Zamfara'da barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarını sabote edenlere müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.