Son dakika! Nijerya'da bugüne kadar teslim olan 51 binden fazla terörist gözaltına alındı - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bugüne kadar teslim olan 51 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Teröristlere karşılan yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, katıldığı televizyonda programında, son zamanlarda teröristlere karşı operasyonlarda ciddi başarı kaydedildiğini belirtti.

Boko Haram elebaşı Ebubekir Şekau'nun ölümünden sonra birçok fırsat kapısının açıldığını aktaran Musa, teröristlere karşı operasyonlarda bölge sakinlerinin askerlere yardımcı olduğunu ifade etti.

Musa, "Bugüne kadar 51 binden fazla Boko Haram-ISWAP üyesi ve aileleri bize teslim oldu. Bunların hepsini gözaltına aldık." dedi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.