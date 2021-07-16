Son dakika! Nijerya'da hava operasyonlarında 125 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere yönelik hava operasyonlarında 125 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da silahlı çetelerin sığınaklarına hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda 125 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralandığını bildirdi.

Operasyonlarda silahlı çetelerin sığınakları ve çok sayıda motosikletin imha edildiğini aktaran Gabkwet, çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.