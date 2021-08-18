Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 45 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamaya göre, Zamfara eyaletine bağlı Kuyanbana Ormanı'nda silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda aralarında 3 elebaşının da bulunduğu silahlı çete üyesi 45 kişi öldürüldü.

Silahlı çete üyelerinin, Zamfara eyaletine bağlı Bakura bölgesinde 16 Ağustos'ta düzenlediği saldırıda 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.