Son dakika: Nijerya'da hava operasyonunda 82 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 82 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında ordunun Zamfara eyaletinin Bakura bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 82 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da ise eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polis, bu karara tepki göstermişti.