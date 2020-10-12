Son dakika haber! Nijerya'da hırsızlıkla mücadele için kurulan polis birimine karşı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı perşembe günü başlayan gösteriler devam ediyor.

Ülkenin başkenti Abuja ile Lagos, Ogun, Oyo ve Osun gibi eyaletlerde SARS'a karşı çıkmak için toplanan binlerce kişi, hükümetten özel polis birimini dağıtmasını ve daha önceki protestolarda gözaltına alınanları serbest bırakmasını talep etti.

Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos'ta protestocular kentin köprüsü ve uluslararası havalimanına giden yolu kapatırken, başkent Abuja'da ise protestocular hükümet binalarının önünde toplandı.

Abuja'daki kalabalık grup, ellerinde "SARS'a son verin", "Polis vahşetine son verin", "Polis bizi koruyacak" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Protestoya katılan aktivist Abdulai Samed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel polis biriminin insanları taciz ettiğini savundu.

Samed, "Bugün SARS sivilleri korumak yerine masumların canını alıyor. İphone ve dizüstü bilgisayar gibi pahalı eşyalara sahip olan gençleri ya hırsızlık bahanesiyle gözaltına alıyor ya da öldürüyor. Bunlara artık dur demek lazım." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü, 2017-2020 yılları arasında Nijerya'da 82 polis şiddeti vakasını belgelediğini açıklamıştı.