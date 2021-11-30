Son dakika: Nijerya'da iki yolcu otobüs çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Shiisu Adam, yaptığı açıklamada, eyaletin Achilafiya-Karkarna kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını ve ardından alev aldıklarını belirtti.

Adam, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Adam, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.