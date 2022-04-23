Son Dakika | Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü - Son Dakika
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Son Dakika | Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

23.04.2022 22:08
Son Dakika | Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

Son dakika haberler: Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasadışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasadışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yasadışı faaliyet gösteren pafineride meydana gelen patlamada, en az 100 kişi hayatını kaybetti. Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, "Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi" dedi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasadışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti. - ABUJA

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Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı Son dakika... Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti. Son dakika... Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, Nijerya, Petrol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü - Son Dakika


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