Son dakika... Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolar yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika... Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolar yeniden başladı

07.11.2020 00:41
Son dakika... Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolar yeniden başladı, System.String[]

Son dakika haberler: Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolar yeniden başladı.

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestolar yeniden başladı.

Ülkede genelinde geçen ay iki hafta süre protestoların ardından aktivist Omoyele Sowore'nin çağrısıyla başkent Abuja'da SARS'a karşı gösteriler yeniden başladı.

Sowore'nin öncülüğünde yapılan protestoda gösterciler, Ulusal Meclis Kompleksi'ne giden yolu kapatarak, SARS ekibinin dağılmasını istedi.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek protestolara son verilmesini istemişti.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, Lagos, Edo ve Rivers'ın da arasında bulunduğu 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya, Polis, Abuja, Sars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestolar yeniden başladı - Son Dakika


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