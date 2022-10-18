Son Dakika | Nijerya'da sel felaketi nedeniyle LNG tedarik çalışmaları durduruldu

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, son zamanlarda etkili yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik çalışmaları durduruldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (NNLG) Sözcüsü Andy Odeh, yaptığı açıklamada, etkili yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle LNG tedarik çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Odeh, LNG faaliyet alanlarında su taşkınlarının, gaz tedarikinin önemli ölçüde kesintiye uğramasına neden olduğunu aktararak bu durumla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ülkede yaşanan sel felaketleri nedeniyle yollar kapanınca, başkent Abuja'nın yanı sıra bazı bölgelerde akaryakıt krizi başladı.

Nijerya, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle doğal gaz sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerine kışa kadar daha fazla LNG göndermek istiyor.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.