Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Nijerya'da seller 24 can aldı - Son Dakika

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