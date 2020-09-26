Son dakika... Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika... Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı bir çetenin 21 üyesi öldürüldü.

Son dakika... Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı bir çetenin 21 üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 21 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Onyeuko, operasyonda üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Operasyon, Nijerya, Afrika, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 07:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nijerya'da silahlı 21 çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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