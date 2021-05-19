Son dakika... Nijerya'da silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı - Son Dakika

Son dakika... Nijerya'da silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı

19.05.2021 19:40
Son dakika... Nijerya'da silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin yolcu otobüsüne düzenlediği baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin yolcu otobüsüne düzenlediği baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyalete bağlı Batsari-Rugu kara yolunda silahlı kişiler, yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Şoförün öldürüldüğü baskında 23 yolcu kaçırıldı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Silahlı kişiler dün eyaletin Bauren Zakat köyündeki Şeriat Mahkemesine saldırı düzenlemiş ve bir hakimi kaçırmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nijerya'da silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında şoför öldürüldü, 23 yolcu kaçırıldı - Son Dakika


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