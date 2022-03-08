Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü

08.03.2022 11:43
Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, silahlı kişilerin gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, silahlı kişilerin gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçıları pusuya düşürdü.

Silahlı kişilerin, gönüllü savaşçılara açtığı ateş sonucu en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Kebbi Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölgede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, ocakta silahlı kişilerin Kebbi eyaletinin Dankade bölgesinde düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü - Son Dakika
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