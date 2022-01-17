Son dakika: Nijerya'da terör örgütü elebaşının duruşması nedeniyle sokağa çıkmak yasak - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun yargılandığı davanın duruşması nedeniyle ülkenin güneydoğu eyaletlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kanu'nun duruşması nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki Enugu, Ebonyi, Anambra, Imo ve Abia eyaletlerinde güvenlik önlemlerini artırıldı.

Söz konusu eyaletlerde bugünden itibaren uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, Kanu'nun yargılanması sırasında çıkabilecek her türlü şiddet olayını önlemek için alındı.

Kanu, 7 ayrı suçtan yargılanıyor

Terörizm ve vatana ihanetin aralarında bulunduğu 7 ayrı suçlamayla yargılanan IPOB elebaşı Kanu, 18-20 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Kanu'nun 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında İPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.