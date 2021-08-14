Son dakika... Nijerya'da yolcu taşıyan kano alabora oldu: 8 ölü - Son Dakika

Yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı

Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar