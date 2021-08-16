Son dakika! Nijerya'da Ziraat Kolejine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 15 öğrenci kaçırıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde Ziraat Kolejine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Zamfara Ziraat Koleji Kayıt Sorumlu Yardımcısı Aliyu Bakura, BBC Hausa'ya yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 1 polis ve 3 bekçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Bakura, en az 15 öğrencinin de kaçırıldığını aktardı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.