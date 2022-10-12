Son Dakika | Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi - Son Dakika
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Son Dakika | Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi

12.10.2022 15:48
Son Dakika | Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi

Son dakika haber: Nijerya'da İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo, başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalette hasara yol açan sel felaketinden ülke genelinde 1 milyon 411 bin 51 kişinin etkilendiğini belirtti.

Nijerya'da İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo, başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalette hasara yol açan sel felaketinden ülke genelinde 1 milyon 411 bin 51 kişinin etkilendiğini belirtti.

Sani-Gwarzo, yaptığı açıklamada, ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Sellerde 1546 kişi yaralandı. Ayrıca 44 bin 99 ev kısmen hasar gördü ve 45 bin 249 ev tamamen yıkıldı. 146 bin hektardan fazla arazi de sular altında kaldı." ifadelerini kullandı.

Sani-Gwarzo, hükümetin, sel nedeniyle yerinden edilen 315 bin kişiye insani yardım malzemeleri gönderdiğini kaydetti.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'daki bazı eyaletlerde son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinin gıda güvensizliğini artıracağı ve ülke genelinde gıda fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağı konusunda uyardı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son Dakika | Nijerya'daki sellerden 1,41 milyondan fazla kişi etkilendi - Son Dakika
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