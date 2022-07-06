Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı

06.07.2022 02:37
Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı

Son dakika haberi: Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda, 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin güvenlik ve medya görevlilerinden oluşan öncü ekibine Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda, 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Buhari'nin Kurban Bayramı için kendi memleketi Daura'ya yapacağı gezi öncesinde güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini taşıyan konvoyunun Katsina eyaletinin Dutsinma yakınlarında saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırganların konvoya ateş açması sonucu hafif yaralanan 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade eden Shehu, diğer personel ve araçların güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin ekibine yapılan silahlı saldırıda iki kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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